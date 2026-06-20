Federer, 28 anni fa il primo titolo (junior) a Wimbledon: l’inizio della leggenda

Il 20 giugno 1998, Roger Federer alzava al cielo il suo primo titolo a Wimbledon. Parliamo del livello junior, certo, ma quello fu solo l’inizio di una storia destinata a diventare leggenda per un giocatore che è entrato nel mito dello sport. In quella sua prima finale ai Championship, lo “Swiss Maestro” riuscì a imporsi con un doppio 6-4 su Irakli Labadze.
Inoltre, quello stesso anno, iscrisse per la prima volta il suo nome nell’albo dell’All England Club anche nel doppio, dove trionfò con il belga Oliver Rochus. Una storia infinita, cominciata 28 anni fa. Da lì, ben otto titoli sul verde di Londra, superando la leggenda Pete Sampras per l’onirico ingresso nell’Olimpo dello Slam per eccellenza.