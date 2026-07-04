Wimbledon 2026, ritorno amaro per Serena Williams: fuori anche dal doppio per infortunio

“Mi si spezza il cuore nel dovermi ritirare dal doppio. Tornare a competere è stato un dono, e l’opportunità di giocare ancora una volta al fianco di Venus ha significato tantissimo per me. Ho fatto tutto il possibile per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora in condizione di competere”. Esordisce così Serena Williams nel post condiviso sulla propria pagina Instagram, dove spiega il motivo del ritiro dal doppio di Wimbledon 2026, che doveva giocare in coppia con sua sorella Venus. Per la statunitense, ritratta in un video, vistosamente zoppicante con una fasciatura nella zona della gamba destra, un ritorno amaro sul verde di Londra. Fuori al primo turno in singolare e out anche nel doppio per infortunio. Le aspettative sul suo ritorno non erano delle migliori, ma chiudere così nel torneo che l’ha vista trionfare 14 volte, tra singolare, doppio e misto, fa ancora più male.

Il messaggio di Serena

“Mi si spezza il cuore nel dovermi ritirare dal doppio. Tornare a competere è stato un dono, e l’opportunità di giocare ancora una volta al fianco di Venus ha significato tantissimo per me. Ho fatto tutto il possibile per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora in condizione di competere.

Sono particolarmente grata al direttore del torneo, Jamie Baker, e a tutto il team del torneo per avermi dato ogni possibilità di giocare qui. Grazie ai tifosi per il vostro incredibile supporto e per aver reso questo ritorno così significativo… Posso solo dirvi: restate sintonizzati, potrei arrivare in una città vicino a voi…

La foto delle siringhe mostra il liquido che mi hanno drenato dal ginocchio dopo il mio match di singolare… accidenti! La buona notizia è che il ginocchio non dovrebbe gonfiarsi più né accumulare di nuovo così tanto liquido. La cattiva notizia è che, per quanto ci abbia provato, non sono riuscita a prepararlo in tempo per il doppio”.