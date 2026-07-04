Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 luglio con Sinner in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 5 luglio a Wimbledon 2026. Si apre la seconda settimana del tabellone principale all’All England Club, con il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo va a caccia dei quarti di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki.
Il programma completo
CENTRE COURT
Ore 14.30 – Safiullin vs (7) Djokovic
a seguire – (1) Sabalenka vs (14) Osaka
a seguire – (1) Sinner vs Mochizuki
COURT 1
Ore 14.00 – (4) Pegula vs (16) Jovic
a seguire – (3) Auger-Aliassime vs (22) Davidovich Fokina
a seguire – (11) Bencic vs (7) Gauff
COURT 2
Non prima delle ore 13.30 – (10) Muchova vs Krejcikova
a seguire – Hurkacz vs Struff