Qualificazioni Wimbledon 2026, Travaglia fuori in secondo round: passa Zhou in due set

Stefano Travaglia si ferma al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2026. L’azzurro cede al cinese Yi Zhou con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 29 minuti in una partita che ha avuto il suo momento chiave nel tie-break del primo set.

È stato lì che Zhou ha dato la misura del suo carattere: sotto 5 set point consecutivi, il cinese non ha ceduto mentalmente, ha annullato uno dopo l’altro tutte le occasioni che Travaglia aveva a disposizione e ha poi chiuso il parziale a suo favore. Un episodio che ha probabilmente segnato l’inerzia dell’intero incontro. Nel secondo set Zhou ha continuato a imporsi con una prestazione solida al servizio, non concedendo all’italiano le opportunità necessarie per riaprire il match e chiudendo 6-4 con autorità.

Una grande vittoria per il cinese, che nel round decisivo — quello che vale l’accesso al tabellone principale — affronterà il vincente della sfida tra l’ungherese Zsombor Piros e il britannico Billy Harris.