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Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 6 luglio con Cobolli e Paolini in campo

Redazione
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Flavio Cobolli a Wimbledon 2026
Flavio Cobolli- Foto John Walton/ipa

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 4 luglio a Wimbledon 2026. Seconda giornata di ottavi di finale sul verde dei Championships. La parte bassa del tabellone andrà aFlavio completare il quadro dei quarti di finale. Cobolli è chiamato a difendere il risultato raggiunto lo scorso anno contro Alex de Minaur, lanciatissimo con solo un set concesso in tutto il torneo. Al femminile tornerà in campo anche Jasmine Paolini, che sembra essersi lasciata alle spalle il periodo negativo. La toscana sfiderà Alexandra Eala, fresca di vittoria contro la campionessa in carica Iga Swiatek

Contents

Il programma completo

Centre Court

ore 14.30: Paolini – Eala

a seguire: Dimitrov – Fery

a seguire: Lehecka – Zverev

No.1 Court

ore 14.00: de Minaur – Cobolli

a seguire: Keys – Noskova

a seguire: Fritz – Bublik

No.2 Court

ore 12.00: Krueger – Kostyuk

a seguire: Bouzkova – Mertens

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