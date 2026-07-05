Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 6 luglio con Cobolli e Paolini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 4 luglio a Wimbledon 2026. Seconda giornata di ottavi di finale sul verde dei Championships. La parte bassa del tabellone andrà aFlavio completare il quadro dei quarti di finale. Cobolli è chiamato a difendere il risultato raggiunto lo scorso anno contro Alex de Minaur, lanciatissimo con solo un set concesso in tutto il torneo. Al femminile tornerà in campo anche Jasmine Paolini, che sembra essersi lasciata alle spalle il periodo negativo. La toscana sfiderà Alexandra Eala, fresca di vittoria contro la campionessa in carica Iga Swiatek
Il programma completo
Centre Court
a seguire: Dimitrov – Fery
a seguire: Lehecka – Zverev
No.1 Court
ore 14.00: de Minaur – Cobolli
a seguire: Keys – Noskova
a seguire: Fritz – Bublik
No.2 Court
ore 12.00: Krueger – Kostyuk
a seguire: Bouzkova – Mertens