Nuovo traguardo per Osaka a Wimbledon 2026: raggiunti almeno gli ottavi in tutti gli Slam

Con la vittoria di venerdì su Daria Kasatkina in due set, Naomi Osaka ha raggiunto gli ottavi di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera. Grazie a questo successo, può vantare di aver raggiunto la seconda settimana in tutti gli Slam.

Se, infatti, già nel 2018 era stata in grado di raggiungere i primi ottavi Slam in carriera, prima agli Australian Open (dove si fermò) e, successivamente, agli US Open, dove vinse addirittura il suo primo titolo Major, la tennista giapponese ha dovuto aspettare molto tempo prima di ottenere risultati analoghi negli altri due Slam. Lo ha fatto nel 2026, annus mirabilis da questo punto di vista, dimostrando dei miglioramenti mai visti prima sulle superfici diverse dai suoi amati hard courts. Al Roland Garros è arrivata agli ottavi, sconfitta solo da Aryna Sabalenka. A Wimbledon affronterà nuovamente proprio Sabalenka, nel match che deciderà se Osaka si fermerà agli ottavi anche nel Major su erba o se varcherà i territori inesplorati dei quarti di finale.