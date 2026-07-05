Wimbledon 2026, dalla parte bassa del tabellone uscirà un nuovo finalista ai Championships

Ora possiamo dirlo con certezza: a Wimbledon 2026 ci sarà almeno un nuovo finalista. Infatti, se guardiamo alla parte bassa del tabellone, in quella che è la seconda giornata di ottavi di finale in programma da lunedì, non è possibile trovare tra i nomi dei giocatori qualcuno che abbia avuto esperienza pregressa di una finale sui prati dell’All England Club.

Le partite della seconda giornata di ottavi di finale sono infatti Cobolli-De Minaur, Dimitrov-Fery, Fritz-Bublik e Lehecka-Zverev. Di questi giocatori, nessuno è mai riuscito a raggiungere la finale a Wimbledon. Quelli che si sono avvicinati di più in carriera sono stati Grigor Dimitrov e Taylor Fritz, entrambi ex-semifinalisti. Il bulgaro venne sconfitto da Novak Djokovic nel 2014, mentre l’americano da Carlos Alcaraz nel 2025. Miglior risultato a Wimbledon per Alex De Minaur e Flavio Cobolli sono i quarti di finale. Mentre sono fermi agli ottavi Alexander Zverev, Alexander Bublik e Jiri Lehecka. Mai era andato oltre il secondo turno, infine, Arthur Fery, che nel 2026 già con gli ottavi può festeggiare il miglior Wimbledon della carriera. Non ci resta che continuare a seguire il torneo per scoprire chi raggiungerà l’ambita finale di Wimbledon 2026.