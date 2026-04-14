Internazionali d’Italia 2026, Binaghi: “Acquisita la licenza dell’ATP 250 di Bruxelles. Si giocherà su Erba in Italia”

Presentati gli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 6 al 17 maggio 2026 al Foro Italico, casa del tennis mondiale per tutta la durata dell’evento che vedrà scendere in campo i migliori tennisti e tenniste del mondo. Durante la conferenza stampa di presentazione è intervenuto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi che ha iniziato ricordando Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli mancato il 1 dicembre scorso: “Il tennis italiano si è fermato qui il 1 dicembre scorso e da qua oggi ripartiamo. Ripartiamo dall’eredità che ci ha lasciato Nicola Pietrangeli, il più grande campione del primo secolo di vita del tennis italiano. Un campione che – insieme a Lea Pericoli – ha rappresentato i valori su cui poi è stato rifondato il nostro movimento. Oggi inizia una nuova era, senza lui e senza Lea, siamo più deboli ma partiamo da una base solida grazie a loro” .

LA SITUAZIONE BIGLIETTI

Nell’iniziare a parlare dell’edizione che sta per cominciare, il presidente Binaghi ha raccontato l’andamento dei biglietti venduti: “La Biglietteria a oggi è superiore al record dello scorso anno. Venduti 220mila biglietti. 8,6% in più rispetto allo scorso anno. Obiettivo 400mila unità”. L’ambizione deve essere vincere il singolare maschile per Angelo Binaghi: “Oltre a Sinner abbiamo quattro giocatori tra i primi 20 del mondo”.

L’ATP 250 SU ERBA IN ITALIA

Guardando al futuro, e sull’aggiunta di un nuovo torneo ATP in Italia: “Abbiamo acquisto la licenza dell’ATP 250 di Bruxelles. Lo avremo dal 2028. Per la prima volta si giocherà sull’erba in Italia. Non sappiamo ancora dove si giocherà, ma probabilmente per ragioni climatiche al nord Italia. Sarà un’occasione importante, per la nostra federazione, di crescita” .

SUPERTENNIS E I DATI SUI TESSERATI

Sull’emittente televisiva federale, ovvero SuperTennis, Binaghi si è espresso soddisfatto: “L’ascolto di SuperTennis è cresciuto del 69% e si avvicina a due colossi come RaiSport e SkySport24 e nei primi quattro mesi dell’anno è cresciuto del 16%. La vera forza del nostro canale sono i contatti giornalieri: c’è almeno un milione di persone con cui noi dialoghiamo per trasmettergli passione, conoscenza ed entusiasmo. Nelle due settimane degli Us Open abbiamo dialogato con oltre 9 milioni di persone”.

Sull’aspetto degli obiettivi di impatto economico sul territorio, il presidente della FITP: “Superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio è un obiettivo che ci poniamo”.

Parole di orgoglio anche sul dato dei tesserati e praticanti di tennis o padel in Italia, che sono anche essi in costante crescita: “In Italia si giocano più di 3600 incontro di tennis e padel: siamo sotto alla Francia, che è la Federazione più organizzata e ha un bacino più grande del nostro. In quei Paesi iniziare a praticare tennis significa competere, mentre da noi non è ancora così. È un risultato buono essere sotto il calcio del 5% nei praticanti. Il fatturato del 243.459.985,00 ed è il dato più alto della storia dello sport italiano, nessuno oggi in Italia è capace di raccogliere – in percentuale – risorse come la nostra federazione”.

IL QUINTO SLAM

Angelo Binaghi torna a parlare del sogno di realizzare un ipotetico quinto slam in Italia: “Il quinto Slam non è Roma e sono gli Internazionali d’Italia. Come dirigente vivo per questo e vivrò fino all’ultimo giorno della mia esperienza con la speranza di fare l’impresa del quinto Slam a Roma. Sto terminando di risolvere con il Governo alcune problematiche riguardo altre manifestazione e, come ho già detto, vorrei affrontare il prima possibile lo studio di fattibilità di un’operazione del genere e di quella che sarebbe in campo sportivo l’iniziativa più profittevole per lo Stato. Le tenterò tutte”.

LA VISITA AL QUIRINALE

Angelo Binaghi e i suoi ragazzi torneranno a far visita a Mattarella: “Il 4 maggio porteremo le coppe al Quirinale e saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella, con i tennisti e le tenniste azzurre che hanno vinto i rispettivi campionati del mondo nel 2025, Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Nella cerimonia non saranno presenti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non facenti parte della spedizione azzurra vittoriosa a Bologna nel novembre scorso”.

IL SITE DEL 2026

Il site che ospiterà il Masters e WTA 1000 del 2026 avrà un’estensione che porterà nuovi campi sia per la gara che per gli allenamenti, ha dichiarato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute: “Avremo 20 ettari di estensione del site e potrà ospitare più di 60mila persone al giorno, i campi saranno 21 (11 da allenamento e 10 da gara) e un aumento fino a 6450 mq di superfici coperte. I campi saranno dislocati su tre centri: il primo è quello intorno al Centrale, il secondo è quello sui campi che definiamo “sull’acqua” e infine il terzo site è relativo alla Grand Stand Arena che è stata collocata nello Stadio dei Marmi per una capienza di circa 7000 posti”.

LE PAROLE DI ONORATO

Intervenuto anche Alessandro Onorato, assessore allo sport, al turismo, alla moda e ai grandi eventi di Roma Capitale, riguardo all’edizione che sta per iniziare: “Gli Internazionali d’Italia sono arrivati ad un livello straordinario anche grazie al lavoro che la città di Roma sta facendo. È un grande evento sportivo che arricchisce la nostra città ed è il frutto di grandi campioni che la Fitp è riuscita a mettere in campo negli ultimi anni e anche il frutto del lavoro di una città che si è dimostrata aperta a mettere a disposizione luoghi iconici come Fontana di Trevi e Piazza del Popolo”.

IL SINDACO GUALTIERI

Durante la conferenza stampa di presentazione ha preso la parola anche Roberto Gualtieri sindaco di Roma e della sua città metropolitana, esprimendo soddisfazione e felicità: “Per noi è una gioia essere qui. È un momento straordinario per il tennis, tutti noi abbiamo esultato per il successo di Sinner a Monte-Carlo. È un momento di grande euforia nel Paese e nella città di Roma. I numeri della Fitp sono importanti e danno il senso di condivisione dello sport. Credo che sia una situazione destinata a crescere, sia per i 400 mila biglietti venduti che per il miliardo di impatto economico”.

Ha concluso Gaultieri sottolineando la grandiosità di un luogo storico come il Foro Italico: “Stiamo lavorando nell’area sportiva più bella del mondo. Vogliamo portare gli Internazionali anche fuori dal campo: il campo a Piazza del Popolo verrà installato il 28 aprile e ci saranno tanti eventi e rappresentazioni che renderanno ancor più partecipe la città di Roma. Sta diventando un evento qualificante per Roma e facciamo il tifo per tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

IL MINISTRO ABODI

Il ministro dello Sport Andrea Abodi riconosce al movimento tennistico italiano grande capacità di organizzazione: “Il tennis è in grado di occupare spazi, ha programmi ben definiti per essere competitivi in tutte le discipline: dal tennis, al padel e fino al pickleball. Si cresce attraverso la moltiplicazione delle opportunità dei grandi avvenimenti, che cercheremo di alimentare in modo che ne possa beneficiare il territorio. Abbiamo sostenuto le Atp Finals e continueremo a sostenere le finali della Coppa Davis. Riporteremo in Italia le Next Gen Finals. Ci siamo conquistati la fiducia dell’Atp, della Wta e dell’Itf. Auspichiamo di poter ospitare anche le finali della Billie Jean King Cup”.