Wimbledon 2026, Fritz piega Sonego: azzurro battuto in quattro set

Taylor Fritz supera Lorenzo Sonego al terzo turno di Wimbledon 2026 con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6(5) in due ore e 35 minuti di gioco e avanza agli ottavi di finale. Una partita povera di scambi lunghi, dominata dai servizi di entrambi, in cui i rari break hanno però fatto la differenza.

L’americano, entrato in campo contratto, continuando a scrollarsi i muscoli nel tentativo di attivarsi, ha pagato il ritardo fisico con con il parziale di apertura. Sonego ha colto l’attimo: ha tenuto con sicurezza i propri turni di battuta, ha aspettato il momento giusto per colpire e ha strappato il break decisivo all’americano, chiudendo 6-4.

Nel secondo set l’americano ha trovato le misure. Più sciolto nei movimenti, più presente nei punti chiave, Fritz ha iniziato a incidere e ha cambiato il ritmo della partita. Il break decisivo è arrivato praticamente all’alba del parziale e Sonego non è riuscito a rispondere. 6-3 in favore dell’americano, che ha rimesso tutto in parità senza troppi patemi.

Nel terzo, il copione è rimasto lo stesso: servizi dominanti, pochissimi scambi lunghi e un break a fare da spartiacque. Fritz lo ha ottenuto nel momento più importante, ha gestito il vantaggio senza concedere occasioni all’avversario e ha chiuso 6-4, portandosi avanti per la prima volta nel punteggio delle partite.

Nel quarto set l’italiano si è giocato le sue carte a viso aperto, cercando di spingere e di portare Fritz a scambiare un po’ di più. Per lunghi tratti ci è riuscito, ma Fritz, anche qua, ha saputo gestire i momenti che contavano con la lucidità di chi sa come vincere le partite importanti: nel tie-break, con la tensione al massimo, il californiano non ha sbagliato e ha staccato il pass per gli ottavi.

Al prossimo turno Fritz affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Frances Tiafoe.