Wimbledon 2026, Paolini: “Gli ultimi mesi sono stati difficili, provo a giocare sempre con gioia”

“Penso di aver giocato davvero bene, solo qualche errore. È stata davvero una buona partita da parte mia. Penso di aver avuto un po’ di dubbi negli ultimi mesi, e ciò non ha aiutato a esprimermi bene in campo. Mi sono dovuta fermare un po’ dopo il Roland Garros per riprendermi da un infortunio. Sono venuta qui senza molte aspettative, ma sono felice di come ho giocato quelle tre partite, perché erano difficili. Sono riuscita a giocare bene nei punti importanti e mi stavo divertendo in campo”. Queste le parole di una rinfrancata Jasmine Paolini in conferenza stampa al termine del successo su Maria Sakkari per 6-1 6-2 nel terzo turno di Wimbledon. La tennista italiana ha dovuto, non senza rammarico, rinunciare al torneo di doppio, a causa del ripetuto dolore al piede che l’ha tormentata negli ultimi tempi: “Avevo bisogno di un altro giorno per riprendermi. Gli ultimi due mesi sono stati difficili con il piede. Abbiamo parlato un po’ ieri con la mia squadra e con Sara, ed è stata la decisione migliore. È stato difficile, perché sono affezionata molto ai doppi“. Da sempre, la finalista a Wimbledon nell’edizione 2024 ha provato ad esprimersi al meglio in campo divertendosi, con il sorriso e lasciando trasparire un certo grado di leggerezza nei suoi match. Le vittorie, chiaramente, aiutano in questo senso: “Provo a giocare con gioia. Quando non lo faccio, il mio gioco, ne risente. Ma non è facile ogni volta divertirsi in campo. Penso che la chiave sia essere positivi indipendentemente dal punteggio. In questo modo mi sento più rilassata in campo e più lucida su quello che devo fare”.

Prossimo turno

In proiezione della sua prossima avversaria, Alexandra Eala, l’azzurra si è espressa riguardo le sue potenzialità e pericolosità, in particolare su questa superficie: “Non guardo il tabellone ma so che giocherò contro Eala. Ho visto un po’ l’ultima partita, penso che il suo gioco si adatti molto bene all’erba. Ha mostrato un grande livello anche a Berlino. Penso che sia una giocatrice molto pericolosa. L’ho già incontrata a Dubai quest’anno, vedremo come preparare la partita“. Una questione solitamente nota, è il pubblico molto vivace che accompagna la giocatrice filippina. Questo il pensiero della Paolini: “Ha una folla enorme con lei. È molto buono per il nostro sport coinvolgere più persone in giro per il mondo. Penso che sia una stella del nostro sport e sarà una battaglia dura. Spero ci possano essere anche molti italiani”.

WTA Finals

É notizia recente che le WTA Finals 2026 sono state spostate dall’Arabia Saudita ad Indian Wells. La questione, secondo Paolini, riguarda la Guerra in Medio Oriente attualmente in atto: “Secondo me la ragione è per quello che è successo in Medio Oriente a inizio anno, perché comunque è una situazione un po’ delicata. Indian Wells d’altra parte è un posto dove l’organizzazione è sicuramente buona. Siamo messe male sia in doppio che in singolo, però secondo me è un bel posto dove giocare e credo piaccia più o meno a tutti“.