Wimbledon 2026: Zverev non sbaglia, Giron battuto in scioltezza

Prosegue il cammino di Alexander Zverev a Wimbledon. Il numero 3 del mondo sconfigge Marcos Giron con il punteggio di 6-2 7-6(4) 6-4 nel terzo turno dello Slam londinese, raggiungendo per la quarta volta in carriera gli ottavi di finale. Il primo set è totalmente di stampo tedesco, con Zverev che strappa due volte il servizio e con ulteriori possibilità per arrotondare il punteggio. Il secondo parziale è quello che si rivela più equilibrato, con il trentaduenne statunitense che, giocando in maniera più sciolta, si procura diverse chance per portarsi avanti ma non le sfrutta, finendo poi per essere punito nel tie break. Nell’ultimo set, nonostante fosse in vantaggio di un break, il tedesco si fa rimontare. Giron avrebbe l’opportunità di prolungare la partita, ma sul 5-4 perde ancora una volta la battuta. Con questo successo conquista la decima vittoria consecutiva nei tornei Major, aumentando la fiducia nei propri mezzi e la speranza di arrivare alle fasi finali dell’evento. Nell’unica superficie in cui non ha mai trionfato, vorrà continuare al meglio il suo percorso a partire dalla prossima gara, in programma contro il vincente del match tra Jiri Lehecka e Jaume Munar.