Wimbledon 2026: Swiatek abbandona la corona, passa Eala in due set

Si ferma il cammino di Iga Swiatek a Wimbledon 2026. La campionessa in carica perde contro la filippina Alexandra Eala (n.32 WTA) con il punteggio di 7-6(9) 6-2 in 2 ore e 14 minuti e fallisce la corsa alla difesa del titolo ottenuto lo scorso anno all’All England Club. Non la migliore versione della polacca quella che è scesa in campo sul Centrale, ma bisogna sottolineare la prova fantastica della classe 2005 di Quezon City, al sesto main draw Slam della carriera. Si tratta del primo ottavo di finale Major per Eala, che non si era mai spinta nemmeno fino al terzo turno a questo livello, e la quarta vittoria contro una delle prime 5 giocatrici del mondo (la seconda contro la polacca).

Un primo set fantastico quello giocato dalle due tenniste, per intensità e l’alto livello espresso. Il primo vero strappo lo dà proprio la filippina che ottiene il break nell’ottavo game, guadagnandosi la possibilità di chiudere il parziale. Eala, però, trema e subisce il controbreak immediato da parte della polacca, brava a non mollare. Si va al tie-break, in cui Swiatek spreca due set point e la filippina ne approfitta conquistando il primo set per 11-9. Nel secondo parziale, la numero 3 del mondo, ancora nervosa, perde malamente i primi 4 game. Sotto 4-1, Swiatek prova a tornare in partita strappando il servizio, ma la reazione di Eala non tarda ad arrivare: controbreak piazzato e confermato nell’ottavo game per ottenere una delle vittorie più prestigiose della sua carriera.

Al prossimo turno, la testa di serie numero 29 se la vedrà con l’azzurra Jasmine Paolini, uscita indenne dalla sfida dominata contro la greca Maria Sakkari. Un solo precedente tra le due, vinto da Eala al primo turno del WTA 1000 di Dubai 2026.