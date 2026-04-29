Jack Draper non parteciperà al Roland Garros 2026

Jack Draper non prenderà parte al Roland Garros 2026. Dopo i forfait per i Masters 1000 di Monte-Carlo, Madrid e per gli Internazionali d’Italia 2026, il britannico salterà anche l’ultimo grande torneo della stagione su terra battuta. Fuori agli ottavi nel 2025, Draper non potrà difendere i punti conquistati a Parigi e sprofonderà fuori dalla Top 70 ATP. “Il mio ginocchio sta guarendo e ho ricominciato ad allenarmi con le palline, ma purtroppo mi è stato sconsigliato di partecipare al Roland Garros. Per quanto sia frustrante perdere un altro Slam, non posso affrettare il rientro e subito tornare a giocare partite di cinque set sulla terra battuta. A causa dell’infortunio al braccio subito l’anno scorso, ho dovuto limitare i miei allenamenti e, utilizzando tutto il tempo necessario per guarire e recuperare, potrò tornare a essere il giocatore che desidero essere“, il messaggio sui social del britannico.