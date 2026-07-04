Wimbledon 2026, Paolini in lacrime a fine partita: “Sono felicissima, sono stati mesi difficili”

Che vittoria per Jasmine Paolini al terzo di turno di Wimbledon 2026. L’azzurra ha superato la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di 1 ora di gioco, mostrando un livello che in questa stagione praticamente non si era mai visto. La finalista dell’edizione del 2024 si è commossa durante l’intervista a caldo in campo, riflettendo proprio sulle difficoltà avute nel 2026, complici anche alcuni acciacchi fisici. “Sono emozionata di aver raggiunto di nuovo la seconda settimana qui. Gli scorsi mesi sono stati molto difficili. Sono molto contenta per come ho giocato e per come mi sono mossa in campo. Giocare contro Maria (Sakkari ndr.) è sempre complicato, l’ultima volta a Doha mi aveva battuto. Mi sono divertita, è una sensazione fantastica. Grazie anche al pubblico, ci sono tantissimi italiani qui. Onestamente, sono felicissima, è un giorno stupendo per me. Quest’anno è stato pieno di alti e bassi, mi sono infortunata al Roland Garros, mi sono presa del tempo per recuperare. Sono arrivata a Londra con molte aspettative, quindi sono contenta per il livello che ho espresso nelle tre partite giocate. Wimbledon è un posto fantastico“.

Jasmine ha concluso ringraziando nuovamente tutti gli italiani presenti:” I tifosi italiani ultimamente sono molto impegnati, tanti azzurri stanno giocando e quindi devono dare il loro supporto su tutti i campi. Il nostro tennis sta facendo cose meravigliose ed è anche grazie a loro. Tutto questo significa tanto per me. Forza Italia“.