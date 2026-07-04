Wimbledon 2026: Sinner in allenamento con Ciurnelli (VIDEO)

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo domenica 5 luglio contro il nipponico Shintaro Mochizuki per gli ottavi di finale. Nel day off,il numero 1 del mondo ha svolto una sessione di allenamento con Raffaele Ciurnelli, giovane azzurro classe 2008 che sarà impegnato nei Boys’ Championships. Scambi in diagonale, movimenti classici e discese a rete per il solito rodaggio che accompagna l’altoatesino nei giorni di scarico-carico a cavallo tra due match. Importante mantenere l’energia sulle gambe e il feeling con l’erba per Jannik, chiamato ad alzare ulteriormente il livello all’avvento della seconda settimana.

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