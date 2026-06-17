Sinner ritorna: allenamento al Piatti Tennis Center sulla strada per Wimbledon

Altra tappa d’avvicinamento a Wimbledon 2026 per Jannik Sinner: una giornata di allenamento all’academy di Riccardo Piatti, il suo primo mentore. Il numero uno del mondo ha lavorato con il classe 2008 Filippo Alfano, numero 52 Junior. È la prima visita al Piatti Tennis Center dall’ottobre del 2024, quando si allenò con la promessa indiana Manas Dhamne. Nato nel dicembre 2007, si trova in top 400 nel ranking ATP.
Dopo essere stato visto allenarsi con Holger Rune a Montecarlo, Sinner continua il suo percorso verso il Regno Unito, proseguendo momentaneamente sul cemento. La programmazione prevede un ritorno sull’erba tra il 23 e il 27 giugno per il Giorgio Armani Tennis Classic 2026 all’Hurlingham Club di Londra.