Masters 1000 Monte-Carlo 2026: medical timeout per Sinner contro Machac

Medical timeout per Jannik Sinner e Tomas Machac nel corso del match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Sul punteggio di 6-1 6-7 3-2 in favore per l’azzurro, il n.2 del mondo ha richiesto l’intervento del fisioterapista e del medico. Per problemi di stanchezza e giramento di testa. Nello stesso cambio di campo riceve un trattamento anche Tomas Machac per un problema al gomito.

AGGIORNAMENTO 15.10 – Il medico lascia il campo dopo aver dato una pasticca a Sinner

AGGIONAMENTO 15.32 – Il gioco riprende