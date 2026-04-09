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Masters 1000 Monte-Carlo 2026: medical timeout per Sinner contro Machac

Redazione
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Jannik Sinner durante la semifinale di Melbourne contro Djokovic
Jannik Sinner - Foto Dubreuil Corinne/ABACA /IPA

Medical timeout per Jannik Sinner e Tomas Machac nel corso del match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Sul punteggio di 6-1 6-7 3-2 in favore per l’azzurro, il n.2 del mondo ha richiesto l’intervento del fisioterapista e del medico. Per problemi di stanchezza e giramento di testa. Nello stesso cambio di campo riceve un trattamento anche Tomas Machac per un problema al gomito.

AGGIORNAMENTO 15.10 –  Il medico lascia il campo dopo aver dato una pasticca a Sinner

AGGIONAMENTO 15.32 –  Il gioco riprende

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