Qualificazioni ATP 250 Santiago 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 22 febbraio. Per Pellegrino caccia al main draw

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 22 febbraio del torneo ATP 250 di Santiago. Andrea Pellegrino andrà a caccia del main draw contro Galan. Il tennista pugliese dopo aver superato la wild card Villalon Valdes per 6-3 6-4, oggi affronterà il colombiano che al primo turno ha sconfitto Mena per 7-6 (5) 7-6(5). I precedenti sono in perfetta parità di 2-2.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Court Jaime Fillol
Ore 15.00 – (2) Prizmic vs (5) Dellien
a seguire – (1) Vallejo vs (6) Rocha
Court 1
ore 16.oo – (4) Pellegrino vs (8) Galan
Court 2
ore 15.oo – (3) Gaubas vs (7) Barrena