AtpNews

Qualificazioni ATP 250 Santiago 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 22 febbraio. Per Pellegrino caccia al main draw

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini
Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di domenica 22 febbraio del torneo ATP 250 di Santiago.  Andrea Pellegrino andrà a caccia del main draw contro Galan. Il tennista pugliese dopo aver superato la wild card Villalon Valdes per 6-3 6-4, oggi affronterà il colombiano che al primo turno ha sconfitto Mena per 7-6 (5) 7-6(5). I precedenti sono in perfetta parità di 2-2. 

IL PROGRAMMA COMPLETO

Court Jaime Fillol 

Ore 15.00 – (2) Prizmic vs (5) Dellien
a seguire – (1) Vallejo vs (6) Rocha

Court 1

ore 16.oo – (4) Pellegrino vs (8) Galan

Court 2

ore 15.oo – (3) Gaubas vs (7) Barrena

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS