ATP Delray Beach 2026: Cobolli eliminato in semifinale da Korda

Sfuma la finale dell’ATP 250 di Delray Beach 2026 per Flavio Cobolli, sconfitto in due set dallo statunitense Sebastian Korda. 7-6(1) 6-1 il punteggio della semifinale, durata un’ora e un quarto e dominata per larghi tratti dal beniamino di casa, capace di rispettare il pronostico della vigilia. L’azzurro è stato bravo a tenersi a galla grazie al servizio, ma non appena l’avversario ha preso il largo non c’è stata più storia. Dodici ace e nessuna palla break concessa da Korda, capace di vincere oltre l’80% dei punti con la prima ma anche con la seconda. Cobolli volerà ora ad Acapulco, mentre Korda attende in finale il vincente del derby a stelle e strisce tra Learner Tien e Tommy Paul.

La partita

Il primo set va veloce: nessun sussulto nei primi nove giochi, di cui solo uno finito ai vantaggi. Sul 5-4, invece, Korda si procura due set point: non riesce tuttavia a sfruttarli e poco dopo si giunge al tie-break. L’equilibrio si rompe improvvisamente perché l’americano sale in cattedra e rifila a Flavio un severo 7-1. Non si gioca invece nella seconda frazione: le due palle break annullate da Cobolli nel game inaugurale sono un preludio a ciò che accadrà. Korda vince i sei giochi seguenti, strappando la battuta all’avversario in ben tre occasioni. Staccare il pass per la finale è un gioco da ragazzi.