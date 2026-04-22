Masters 1000 Madrid 2026: Sonego lotta ma non basta, passa Lajovic in due set

Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Il torinese è stato sconfitto in due set (6-3 7-6) dal serbo Dusan Lajovic, mostrando ancora qualche scoria per i due mesi di stop causati da un infortunio al polso. Dopo un avvio shock l’italiano è entrato in partita lottando sia nella parte finale del primo set che per tutto il secondo parziale. Sonego non ha grandi cambiali da difendere in termini di punti fino a Wimbledon, dove raggiunse gli ottavi nel 2025. Di conseguenza resterà intorno alle prime 70 posizioni del mondo e abbondantemente dentro alla Top 100, nonostante la prematura uscita da Madrid. In stagione non ha ancora vinto due match consecutivi in singolare, mentre in doppio ha vinto l’ATP 250 di Hong Kong assieme a Lorenzo Musetti. A Madrid non è mancato l’atteggiamento del solito Sonego grintoso e lottatore, ma non è stato sufficiente per invertire il trend. Tornerà in campo agli Internazionali BNL d’Italia dove nel 2021 fu protagonista di una memorabile cavalcata fino alla semifinale.