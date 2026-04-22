Masters 1000 Madrid 2026: Berrettini subito out, Prizmic trionfa in due set

Matteo Berrettini cicca il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026 e viene battuto da un Dino Prizmic in splendida forma. Per l’azzurro, in cerca di continuità dopo gli ottavi di finale raggiunti nel Principato, è una battuta d’arresto che fa male. Ma c’è comunque del buono. Forse, nel torneo che lo ha visto arrivare in finale nel 2021, Matteo sperava di raccogliere qualcosa in più, visto anche il buon tennis che aveva mostrato a Monte-Carlo due settimane fa. La realtà è che, oltre ad aver mancato di incisività con il servizio, il romano si è trovato di fronte un Prizmic formato super, che ha sbagliato poco o nulla. Per il giovane croato ora è pronta l’ardua sfida con Ben Shelton, fresco vincitore dell’ATP 500 di Monaco di Baviera.

La partita

Il primo set si apre all’insegna dell’equilibrio e della costanza, da ambo i lati del campo, sul servizio. I game scorrono veloci fino al 2-1, poi l’azzurro fatica a mantenere la battuta nel quarto game e tiene il servizio dopo scambi sofferti e una palla break annullata. Ma è il preludio a quanto succede due game più tardi. Matteo perde solidità nel suo colpo più forte che, invece di sbrogliare la matassa – come spesso accade – lo condanna. Prizmic è bravo ad approfittarne e a piazzare la zampata per il break. E, una volta consolidato, il croato lascia a Berrettini l’ottavo gioco per chiudere sul 6-3 al primo set point.

Il secondo parziale si apre con un’aria diversa: scambi tirati, alta intensità, con sudore e fiato sospeso su ogni punto. Matteo sciupa l’occasione di break nel secondo game e poi subisce la beffa nel gioco successivo, perdendo il servizio. La contesa scivola via dalle mani dell’azzurro e si incanala in favore del croato, che rischia poco nei suoi turni di battuta e si mantiene aggressivo sul servizio rivale. Poco cambia nei game finali: Prizmic chiude (con un brivido finale dopo i vantaggi) sul 6-4 al terzo match point