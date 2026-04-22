Masters 1000 Madrid 2026: avanza Dzumhur, Bellucci piegato in due set

Si interrompe al primo turno l’avventura al Masters 1000 di Madrid 2026 di Mattia Bellucci, piegato in due set da Damir Dzumhur, 6-2 6-4, in un’ora e un quarto circa.

Esattamente come un anno fa, i due si ritrovano all’esordio nella capitale spagnola e, ancora una volta, a trionfare è il bosniaco. Rispetto alla sfida del 2025 – vinta da Džumhur in tre set, dove Mattia aveva comunque lottato fino all’ultimo – c’è stato un unico copione, con l’azzurro mai veramente capace di mettere in difficoltà l’avversario. Fatale il break al settimo gioco del secondo set (primo parziale presossché dominato da Dzumhur), che ha permesso al nativo di Sarajevo di fare l’ultimo step per aggiudicarsi la contesa.

Seconda sconfitta consecutiva al debutto in un torneo per il 24enne di Busto Arsizio (dopo il Challenger 125 di Oeiras III), e testa a testa con Dzumhur che cala a picco: 3-0 in favore del numero 84 del ranking, che se la vedrà nel turno successivo con Tallon Griekspoor. L’olandese è ancora in cerca di una vittoria: l’ultima è arrivata all’ATP 500 di Dubai, dove venne sconfitto solo in finale da Daniil Medvedev.