WTA 1000 Madrid 2026: Cocciaretto ko, Parks vola al secondo turno

La qualificata statunitense prosegue il suo cammino nel torneo iberico e continua a stupire. Per l’azzurra, invece, continua il periodo di magra, con poche soddisfazioni arrivate nell’ultimo periodo. I soli cinque game conquistati nel match sono la cartina di tornasole del momento che sta passando. Troppa fretta e, forse, un’errata valutazione di un’avversaria rivelatasi più ostica del previsto. Tuttavia, rimane invariata la sua posizione di numero 39 del ranking WTA.
Parks, dal canto suo, mette a segno la sedicesima vittoria stagionale e approda al turno successivo forte già di tre successi sulla terra madrilena (comprese le qualificazioni). Per lei è atteso il derby a stelle e strisce con Ann Li.
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