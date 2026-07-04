Wimbledon 2026, Errani e Vavassori partono forte nel misto: battuti Stevenson e Burrage in due set

Andrea Vavassori e Sara Errani aprono il loro cammino a Wimbledon 2026 con una vittoria netta. Le teste di serie numero 1 del doppio misto battono le wild card britanniche David Stevenson e Jody Burrage con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 12 minuti e avanzano al secondo turno senza particolari patemi.

Una prestazione solida da parte dei campioni del Roland Garros 2026, che hanno preso il comando delle operazioni senza mai far scappare o rientrare gli avversari, a seconda del momento. Il primo set, chiuso 6-4, ha avuto qualche momento di equilibrio nella fase iniziale, ma nel secondo la coppia azzurra ha dilagato con un netto 6-1 che ha messo fine ai giochi in anticipo.

Per Vavassori ed Errani si tratta dell’inizio di una caccia ambiziosa: i due puntano al quinto titolo Slam in coppia e al primo Wimbledon nel misto, un trofeo che manca ancora alla loro già ricca bacheca.