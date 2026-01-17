Australian Open 2026, Berrettini sul ritiro: “Ho sentito di nuovo fastidio agli obliqui”

Tramite il suo profilo Instagram, Matteo Berrettini ha comunicato che non parteciperà all’Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio all’1 febbraio. Questa decisione è arrivata dopo che il finalista di Wimbledon 2021 ha accusato nuovamente un dolore ai muscoli obliqui dell’addome, un problema che lo perseguita da anni.

IL MESSAGGIO SOCIAL DI BERRETTINI

Queste le parole pubblicate dall’ex n.6 del mondo: “Come avete probabilmente visto sono stato costretto a ritirarmi dall’Australian Open. Non è mai una facile prendere decisioni di questo tipo ma purtroppo ho sentito di nuovo un fastidio agli obliqui e non riesco ad essere pronto a performare al mio massimo livello per 5 set. Fa male perché giocare in Australia è sempre stato speciale e dopo 4 settimane di allenamento molto intense ero eccitato e pronto per scendere in campo. Grazie mille per il vostro supporto e comprensione, le vostre belle parole significano molto più di quanto immaginate. Quest’anno nuovo non è iniziato nel modo in cui volevamo, ma fortunatamente c’è ancora tempo per fare meglio”. Ha poi concluso con un “Grazie” e l’emoji del martello, riprendendo il suo ormai noto soprannome ‘The Hammer’.