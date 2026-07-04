Wimbledon 2026: Cobolli in ottavi, battuto Khachanov in cinque set

Flavio Cobolli trionfa in terzo turno e si guadagna un posto nella seconda settimana di Wimbledon 2026 dopo il successo su Karen Khachanov per 0-6 7-6(4) 6-7 6-2 6-2 in quattro ore di gioco.

UN FLAVIO ASSENTE

Il primo set è una doccia fredda per il romano. Khachanov domina lo scambio in battuta, in risposta e mette sempre i piedi al centro del campo. Flavio appare spento, totalmente fuori ritmo e incapace, a tratti arrendevole, di trovare soluzioni per far male. Più simile a uno Zar è feroce nel chiudere il parziale di apertura 6-0 in soli 15 minuti. L’azzurro non subiva un ‘bagel’, il sesto della carriera, dal match di Coppa Davis con Zizou Bergs nel 2024, a livello ATP sempre nello stesso anno dal 500 di Washington contro Sebastian Korda.

L’ORGOGLIO ROMANO

La seconda frazione si apre dopo un lungo toilet break per Flavio, rientrato negli spogliatoi dopo il pesante passivo incassato al primo set. Il nuovo ‘Cobbo’ torna in campo con altre energie, ma le redini della gara restano inizialmente salde nelle mani del russo. Poi l’azzurro prende fiducia, sale di livello, applica qualche variazione in più e inizia a trovare il suo gioco. La sfida a quel punto entra nel vivo e al termine del tie-break, Flavio tira il fiato rientrando con decisione in partita e prendendosi di forza il set.

UN PO’ DI SUFFICIENZA

Nel terzo parziale regna l’equilibrio. Nessun break e livello che si eguaglia su ambo i fronti. Poi fatale errore di Flavio nel tie-break che cade in un doppio fallo figlio della sufficienza. Khachanov ringrazia e torna al comando nello score.

LA REAZIONE DEL CAMPIONE

Nel quarto set Cobolli reagisce e il momento chiave arriva nel secondo gioco: Khachanov si porta 0-40 sulla battuta del romano, in una situazione che avrebbe potuto spezzare definitivamente le gambe a Cobolli. La nona testa di serie, però, annulla tutto, tiene il servizio e da lì prende il volo. Il quarto set diventa un monologo azzurro che finisce con un netto 6-2 per il romano.

DILAGA FLAVIO

L’azzurro mantiene la lucidità guadagnata nel quarto, gestisce i propri turni di servizio e il quinto set si trasforma in un altro parziale senza storia. Dopo quattro giochi equilibrati, Khachanov si scioglie e sparisce dal campo consegnandosi a Cobolli, che chiude ancora 6-2.

L’azzurro torna in ottavi di finale a Wimbledon e affronterà Alex De Minaur.