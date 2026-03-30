Internazionali d’Italia 2026: parte la vendita dei biglietti ground

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti ground per l’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia. I tagliandi saranno disponibili online a partire dalle ore 12:00 di martedì 31 marzo.

Il torneo si svolgerà come di consueto sui campi del Foro Italico, dal 28 aprile al 17 maggio, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra battuta. I biglietti ground, che consentono l’accesso all’area del torneo e ai campi secondari, potranno essere acquistati tramite la piattaforma ufficiale di ticketing.

La Federazione ha inoltre previsto una serie di sconti dedicati ai tesserati:

20% di sconto per i possessori di tessera Atleta e Gold

10% di sconto per i possessori di tessera Socio

10% di sconto per i possessori di tessera eSports

Tutte le informazioni aggiornate sull’evento, sulle modalità di acquisto e sui dettagli organizzativi saranno disponibili sui canali ufficiali della Federazione Italiana Tennis e Padel, oltre che su www.fitp.it, www.supertennis.tv e sulla biglietteria ufficiale.