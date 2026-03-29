Sinner vince Miami e si avvicina ad Alcaraz: la classifica ATP aggiornata

Il trionfo nel Masters 1000 di Miami coincide con il secondo titolo stagionale per Jannik Sinner, capace di completare il Sunshine Double. Decisivo il successo in finale ai danni di Jiri Lehecka, che ha tentato di contenere la furia dell’avversario ma è stato sconfitto in due set. Per l’azzurro si tratta della 17^ vittoria consecutiva nei Masters 1000, tutte in due set. Ergo sono 34 i set di fila vinti da Sinner, che ha reagito da vero campione dopo un inizio di stagione al di sotto delle (alte) aspettative.

Il ranking aggiornato

Sinner continua a recuperare terreno da Alcaraz e sale a quota 12.400 punti. Dal canto suo lo spagnolo non perde punti perché anche lo scorso anno aveva subito una prematura sconfitta a Miami, ma perde una ghiotta occasione per allungare. Per il momento Carlos rimane al comando con 13.590 punti, tuttavia dovrà difendere oltre 4.000 nei prossimi due mesi in occasione della stagione su terra rossa. Il sorpasso a opera di Sinner sembra essere solo questione di tempo (potrebbe arrivare già a Monte-Carlo).