Alcaraz-Landaluce, incrocio a Murcia: Carlos guarda Montecarlo, Martin insegue la top 100

Giornata di lavoro al Real Murcia Club de Campo, dove si sono allenati, su due campi separati, Carlos Alcaraz e Martin Landaluce. Sessioni distinte, ritmi diversi, ma stessa struttura per due giocatori in momenti opposti della carriera. Alcaraz prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni sul circuito maggiore, mentre Landaluce continua a cavalcare un periodo positivo, reduce dai suoi primi quarti di finale in un Masters 1000, raggiunti a Miami. Un risultato importante per il classe 2006, che sta trovando continuità anche a questo livello.

Al termine dell’allenamento, i due si sono incrociati e salutati rapidamente, senza particolari cerimonie. Un contatto breve, in una giornata di routine, ma comunque significativa per la presenza contemporanea di due dei nomi più rilevanti, presente e prospettiva, del tennis spagnolo. Per Alcaraz, all’orizzonte c’è ora il torneo di Monte-Carlo Masters, dove si presenterà da campione in carica. Landaluce, invece, dovrebbe proseguire il suo percorso nel Challenger di Monza, a caccia di punti preziosi per entrare in top 100 e guadagnarsi così l’accesso diretto al main draw del Roland Garros.