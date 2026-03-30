Lehecka si arrende a Sinner, ma guarda avanti: “Posso ancora migliorare”

Una corsa memorabile per Jiri Lehecka. La prima finale a livello Masters 1000, giocata (e persa) contro Jannik Sinner a Miami, ha sottolineato enormi progressi, specialmente considerando i risultati deludenti degli ultimi mesi. “Penso che le partite contro questi ragazzi mi dimostrino che c’è ancora un enorme margine di miglioramento“, ha detto Lehecka nella conferenza stampa post-torneo. “Ho giocato, a mio parere, un ottimo torneo qui. Sono molto soddisfatto del mio gioco”.

“Devo ancora migliorare molto e continuare a crescere sempre di più se voglio riuscire a battere questi ragazzi nelle fasi finali di grandi tornei come i Masters 1000 e gli Slam”, ha proseguito il nuovo numero 14 del ranking ATP. A Miami, il ceco ha offerto una prestazione al servizio impeccabile, non avendo subito break fino alla finale, dove poi Sinner non ha perso tempo. Break al secondo turno di battuta della partita per Lehecka, e match già indirizzato.

Tuttavia, il 24enne ha capito tempestivamente di non poter allungare la striscia vincente più di tanto: “Certo, mi piacerebbe tenere il servizio per tutto l’anno, ma non è possibile. Jannik ha giocato ottimi game in risposta e ho sentito per tutta la partita che mi stava mettendo sempre più pressione”.

La differenza con le sfide del passato

Lehecka è ora 0-4 nei testa a testa contro Sinner, ma lo scontro di ieri è stato sicuramente più combattuto della partita di terzo turno al Roland Garros dello scorso anno, quando l’italiano si impose agevolmente con un 6-0 6-1 6-2. Quella partita a Parigi durò un’ora e 34 minuti, solo un minuto in più della vittoria in due set di Sinner all’Hard Rock Stadium. “Ho giocato meglio che a Parigi, quindi mi sono concentrato sul non ripetere lo stesso errore di allora“, ha detto Lehecka. “Il che significava usare la prima di servizio come arma e andare un po’ di più a rete”.

“Al Roland Garros dello scorso anno, ho avuto la sensazione che quelle condizioni fossero estremamente difficili per il mio stile di gioco. Giocavamo sotto il tetto, sul campo Suzanne-Lenglen, in condizioni di campo molto umido, con palline pesanti. Ho avuto l’impressione che in quel momento fosse lui ad avere praticamente tutte le armi a disposizione. Non riuscivo a fare nulla per aiutarmi con il servizio. Ogni volta che giocavo un buon colpo, lui aveva sempre tutto il tempo per contrastarlo in qualche modo.”

Sempre in ambito di terra battuta, Lehecka si è detto entusiasta di iniziare la stagione sul rosso a Montecarlo: “Ho raggiunto la finale qui, quindi penso che anche lavorare sulla terra battuta di Montecarlo sarà più facile per me, grazie alla fiducia che mi porto dietro”, ha detto il ceco. “Non c’è posto migliore di Montecarlo per iniziare l’anno sulla terra battuta. Quel posto è fantastico e mi piace andarci ogni volta che posso”.