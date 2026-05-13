Internazionali d’Italia 2026: interrotta Darderi-Jodar per scarsa visibiltà

Il match di quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar è stato interrotto per scarsa visibilità, data dai problemi arrivati dal fumo dei fuochi d’artificio provenienti dallo stadio Olimpico dove si è svolta la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. L’interruzione è avvenuta dopo che il fumo ha dato problemi al falco che ha chiamato un dritto di Darderi out che era ampiamente dentro.

AGGIORNAMENTO 01.27 – Inizia il terzo set.

AGGIORNAMENTO 01.21 – Lo spagnolo conquista il secondo set per 7 giochi a 5.

AGGIORNAMENTO 01.12 – In svantaggio 4-5, Jodar al servizio annulla due match point a Darderi e impatta sul 5-5.

AGGIORNAMENTO 00.50 – Jodar prima si salva dal doppio break e poi si rifà sotto riuscendo a pareggiare i conti sul 3-3.

AGGIORNAMENTO 00.37 – Dopo aver perso un punto in risposta, con una riga colpita da Darderi, Jodar chiede di rivedere la chiamata del sistema elettronico che però conferma la bontà del colpo dell’azzurro.

AGGIORNAMENTO 00.34 – Annullando tre palle del controbreak, Darderi sale sul 3-0.

AGGIORNAMENTO 00.25 – Darderi trova il break nel secondo parziale e allunga sul 2-0.

AGGIORNAMENTO 00.20 – Quando inizia il secondo set, il fumo dei fuochi d’artificio ha completamente abbandonato il Centrale del Foro Italico.

AGGIORNAMENTO 00.15 – Il primo set è di Darderi 7-6(5) in un’ora e 22 minuti.

AGGIORNAMENTO 00.15 – Darderi risale dal 2-4 ed è 6-5.

AGGIORNAMENTO 00.12 – Il fumo dei fuochi artificio resta sempre sopra il Centrale e ha avvolto tutta l’area del Foro Italico, ma la visibilità sul campo è buona.

AGGIORNAMENTO 00.11 – Si gira sul 4-2 Jodar al tie-break.

AGGIORNAMENTO 00.10 – Alcuni tifosi hanno abbandonato lo stadio, che ora non è più tutto esaurito come prima dell’interruzione.

AGGIORNAMENTO 00.05 – Darderi tiene la battuta e si va al tie-break.

AGGIORNAMENTO 00.04 – Darderi al servizio sul 6-5 per Jodar.

AGGIORNAMENTO 00.03 – Si torna a giocare dopo 18 minuti di interruzione.

AGGIORNAMENTO 00.02 – La visibilità sembra leggermente migliorata, si torna a giocare.

AGGIORNAMENTO 00.00 – Il sistema sembra funzionare.

AGGIORNAMENTO 23.59 – I giocatori iniziano tre minuti di warm up.

AGGIORNAMENTO 23.58 – I giocatori proveranno a fare un warm up per testare il falco.

AGGIORNAMENTO 23.57 – L’arbitro è a colloquio con il direttore del torneo Paolo Lorenzi.

AGGIORNAMENTO 23.56 – Al momento il fumo copre ancora il Centrale.

AGGIORNAMENTO 23.54 – L’arbitro ha detto che bisognerà aspettare dai 5 ai 7 minuti.

AGGIORNAMENTO 23.53 – I giocatori restano in campo seduti nelle rispettive panchine.

AGGIORNAMENTO 23.52 – Al momento il fumo dei fuochi d’artificio sta passando sopra il Centrale, potrebbero volerci alcuni minuti per riprendere.

AGGIORNAMENTO 23.50 – Alcuni tifosi iniziano ad uscire dallo stadio.