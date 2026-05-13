Internazionali d’Italia 2026, Svitolina è in semifinale: Rybakina si arrende in rimonta

Elina Svitolina completa il quadro delle semifinali femminili agli Internazionali d’Italia 2026. Campionessa del torneo nel 2017 e nel 2018, la tennista ucraina tornerà dopo otto anni a giocare il penultimo attodi Roma: sconfitta Elena Rybakina con lo score di 2-6 6-4 6-4 dopo 2 ore e 25 minuti di gioco. Da quando è stato introdotto il formato WTA 1000, dal 2009, solamente due giocatrici hanno ottenuto più vittorie al Foro Italico di Svitolina, che ne ha raggiunte 24 come Serena Williams, ovvero Victoria Azarenka (27) e Iga Swiatek con 25.

Per un posto in finale la numero sette del tabellone troverà dall’altra parte della rete la stessa Swiatek, che ha invece avuto la meglio su Jessica Pegula.

Il primo set è di dominio Rybakina che parte meglio nel match e lascia le briciole al servizio alla sua avversaria. Discorso opposto invece per Svitolina, che concede palla break in ogni suo turno di battuta cedendo gli stessi in due occasioni. L’ucraina sale di livello nel secondo parziale e riesce a portarsi avanti di un break sul 3-2. Annullando poi un totale di cinque palle break manda la partita al terzo. Nel set decisivo Svitolina scappa via sul 3-0, ma Rybakina si rifà sotto fino al 4-3. La numero 10 del mondo vince però un game importantissimo al servizio, l’ottavo, per allungare sul 5-3 e poi ancora con la battuta è solida al momento di chiudere.