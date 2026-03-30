Jannik Sinner trionfa a Miami: “Un momento speciale, ora voglio godermelo”

Dopo il successo contro Jiri Lehecka in finale al Masters 1000 di Miami 2026, Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa con la consapevolezza di aver completato un’altra impresa importante, al termine di un mese dove ha mostrato un livello altissimo. Alla domanda su come avrebbe festeggiato, l’azzurro non si è sbilanciato: “Non lo so ancora, devo decidere. Adesso voglio godermi il momento, altrimenti non ci si ferma mai”. Il calendario, infatti, impone una transizione immediata verso la stagione su terra battuta, con la ripresa degli allenamenti in vista di Montecarlo già prevista nei prossimi giorni. “Non abbiamo tanto tempo, da giovedì iniziamo sulla terra. Se sto bene fisicamente, e al momento mi sento bene, vediamo cosa fare”.

Sinner non ha escluso la possibilità di giocare anche il doppio nel Principato: “Potrebbe aiutarmi a prendere ritmo e sentire le condizioni. Montecarlo sarà importante, ma anche un torneo di preparazione per il resto della stagione”. Riferendosi proprio al Masters 1000 di Monaco, che in sostanza è il torneo “di casa” per lui, l’azzurro ha rivelato di volerlo vivere nel modo più naturale possibile: “Sto a casa, mi piace. Dopo tutto l’anno in hotel, poter fare le mie cose e non pensare sempre al tennis aiuta”.

La finale contro Lehecka

Passando alla finale di Miami, Sinner ha definito il successo con Lehecka “un momento molto, molto speciale”, soprattutto per la continuità mostrata dopo Indian Wells. “Le finali sono sempre difficili e diverse. Le condizioni erano pesanti, con un po’ di vento: all’inizio entrambi abbiamo faticato”. Decisiva anche la gestione dell’interruzione per pioggia: “Prima dello stop mi sentivo bene, colpivo pulito. Durante la pausa ho ascoltato musica e ho cercato di rilassarmi, anche scherzando un po’ per sciogliere la tensione”.

Alla ripresa, la chiave è stata la solidità nei turni di servizio: “Alla fine sono riuscito a trovare il break e a chiudere bene”. Il servizio, non a caso, è stato l’arma principale per tutto il torneo. “È l’aspetto che mi ha aiutato di più, soprattutto nei momenti importanti. Quando sei stanco, avere punti gratis fa la differenza”. Sinner ha anche spiegato come le condizioni abbiano richiesto un adattamento tecnico non indifferente: “Le palle erano pesanti, tendevano ad abbassarsi. Ho cercato di capire cosa funzionasse meglio, anche perché il mio avversario rispondeva in modo molto aggressivo”. Il periodo vissuto dall’altoatesino è straordinario, ma lui evita paragoni tra Masters 1000 e Slam: “Sono entrambi molto difficili. Negli Slam, giocando al meglio dei cinque set per due settimane, può cambiare tutto anche da un giorno all’altro”.

Tra Alcaraz e la terra battuta

Inevitabile anche un riferimento alla classifica e al duello con Carlos Alcaraz: “Il tennis è uno sport individuale. Tutto dipende da come gioco io. Carlos è stato molto costante e sulla terra sappiamo quanto sia forte. Io penso a me stesso”. Nessuna ossessione per il numero uno: “Ora la cosa più importante è recuperare e godermi questo momento. Vivo nel presente. Non guardo troppo avanti né indietro. Quello che arriva, arriva”.

Sinner ha poi sottolineato il lavoro svolto nelle settimane precedenti, in particolare dopo Doha, quando si è spostato in California per allenarsi in vista del Sunshine Double: “Abbiamo fatto giornate lunghissime in campo, lavorando soprattutto sulla capacità di giocare sotto il sole e nel caldo. Ho sofferto, ma sapevo che mi sarebbe servito durante la stagione”.

Infine, un pensiero sul titolo conquistato senza perdere set: “Non è qualcosa di rilevante. L’importante è vincere le partite. L’anno scorso questi tornei mi erano mancati, quindi vincere qui è sempre significativo. Ogni titolo è diverso”. Archiviato Miami, ora si apre un nuovo capitolo: la terra battuta. “È una fase in cui il servizio va usato in modo diverso, non solo piatto. Vedremo come andrà. Intanto mi godo questo momento”.