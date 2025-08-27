Siniaková e il caso del doppio misto allo US Open: “Sorprendente il sostegno dei fan”

Per Kateřina Siniaková lo US Open 2025 si è trasformato in un torneo complicato sin dall’inizio. Eliminata al primo turno del singolare dalla statunitense Hailey Baptiste (7-5, 6-3), la tennista ceca ha dovuto affrontare anche la controversa esclusione dal nuovo formato del doppio misto. La vicenda è iniziata settimane prima del torneo. Siniaková, specialista di doppio e vincitrice di 11 titoli Slam, aveva richiesto una wild card insieme al salvadoregno Marcelo Arévalo, ma senza successo.

Successivamente le era stata proposta una partnership con Jannik Sinner, che però si è ritirato all’ultimo momento a causa del virus che lo aveva colpito a Cincinnati. A quel punto, secondo regolamento, la ceca non aveva più l’opportunità di trovare un altro partner con cui far coppia. Gli organizzatori hanno poi comunicato che il posto vacante sarebbe stato occupato da una coppia di alternate con la migliore classifica combinata di singolare. Salvo poi scoprire che in tabellone erano stati ammessi Christian Harrison e Danielle Collins, con il primo che neanche figura nella classifica di singolare. «Ero anche interessata a capire come i due siano stati inseriti come prime riserve, quando la classifica avrebbe dovuto essere basata sul singolo», ha detto Siniaková. “Penso che l’abbiano modificata a seconda delle necessità. Per me era chiaro che avrebbero inserito degli americani»

Tornando alla rivoluzione del format, la campionessa afferma che «Non è giusto che qualcuno possa vincere un titolo in due giorni. Il nuovo formato privilegia i singolaristi e altera le regole tradizionali». Nonostante la delusione, Siniaková ha trovato conforto nella reazione del pubblico: «Sono rimasta piacevolmente sorpresa dal sostegno, molti si sono schierati dalla mia parte». Ora la 29enne punta tutto sul doppio femminile, dove, in coppia con l’americana Taylor Townsend, parte come testa di serie numero uno e sogna di replicare il trionfo del 2022.