Paolini-Eala domani in tv, orario e diretta streaming ottavi di finale Wimbledon 2026

Jasmine Paolini tornerà in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026 contro Alexandra Eala. La numero uno azzurra tenterà l’approdo nelle migliori otto del tabellone, dopo aver superato piuttosto nettamente Maria Sakkari al terzo turno. La sfida è in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14:30.
Paolini-Eala, dove seguirla in tv
Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per “Diretta Wimbledon”
- Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 2 (252)
- Sky Sport Wimbledon 3 (253)
- Sky Sport Wimbledon 4 (254)
- Sky Sport Wimbledon 5 (255)
- Sky Sport Wimbledon 6 (256)