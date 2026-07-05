Cobolli-de Minaur domani in tv, orario e diretta streaming ottavi di finale Wimbledon 2026

Flavio Cobolli tornerà in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026 contro Alex de Minaur. L’azzurro tenterà l’approdo nei migliori otto del tabellone, agganciando lo stesso risultato dell’anno scorso, e cercherà di invertire il trend che lo ha visto sconfitto in entrambi i due passati confronti contro l’australiano. Il numero 5 del tabellone è stato fin qui protagonista di un percorso quasi del tutto immacolato: solamente un set concesso a Zachary Svajda. La sfida è in programma sul Court 1 a partire dalle ore 14:00.

Cobolli-de Minaur, dove seguirla in tv

Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.

Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali: