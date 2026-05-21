Svitolina scrive a Monfils prima del suo ultimo Roland Garros: “Tua figlia saprà chi eri davvero”

In vista dell’ultimo Roland Garros della carriera di Gael Monfils, Elina Svitolina ha pubblicato una lunga e toccante lettera su The Players’ Tribune, dedicata al marito e alla loro figlia Skaï.

La tennista ucraina ha raccontato il lato più umano del francese, spiegando di voler lasciare alla figlia una testimonianza di ciò che il padre ha rappresentato dentro e fuori dal campo: “Voglio che Skaï sappia chi eri davvero. Non solo il giocatore che vedevano gli altri, ma l’uomo che sei a casa“.

Svitolina descrive Monfils come una persona rimasta sempre fedele a sé stessa: “Non hai mai cercato di essere qualcun altro. Hai sempre giocato con gioia, libertà e amore per questo sport“. E ancora: “Le persone ti amavano perché eri autentico“.

Nel testo c’è spazio anche per il legame speciale tra il campione francese e il pubblico parigino: “Quando entravi sul Centrale sembrava che tutto cambiasse energia. Tu non giocavi soltanto partite, creavi emozioni“.

Uno dei passaggi più intensi riguarda il rapporto con la figlia: “Un giorno Skaï guarderà i tuoi highlights e vedrà gli stadi pieni, ma io voglio che sappia anche quanto sei gentile, premuroso e presente ogni giorno“.

Svitolina conclude con un messaggio molto personale: “Per il mondo sarai sempre un grande showman. Per noi sei semplicemente il cuore della famiglia“.