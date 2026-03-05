Entry List Wta Bogotà 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Bogotà 2026, in programma dal 30 marzo al 5 aprile sui campi in terra. Nessuna top-30 presente inizialmente nella lista del torneo che si gioca in altura e che regala sempre molte sorprese ogni anno. Torna in un tabellone del circuito Lucia Bronzetti, scesa notevolmente nel ranking negli ultimi mesi. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Bogotà.
ENTRY LIST WTA BOGOTA 2026
33 Marie Bouzková CZE
50 Jessica Bouzas Maneiro ESP
59 Tatjana Maria GER
61 Camila Osorio COL
83 Ella Seidel GER
93 Francesca Jones GBR
94 Anna Blinkova RUS
95 Panna Udvardy HUN
99 Darja Semenistaja LAT
108 Emiliana Arango COL
115 Hanne Vandewinkel BEL
123 Léolia Jeanjean FRA
127 Caroline Dolehide USA
128 Joanna Garland TPE
129 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA
140 Sofia Costoulas BEL
141 Lucia Bronzetti ITA
146 Katarzyna Kawa POL
150 Varvara Lepchenko USA
159 Despina Papamichail GRE
— Robin Montgomery USA