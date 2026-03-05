Entry List Wta Charleston 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Charleston 2026, in programma dal 30 marzo al 5 aprile sui campi in terra. Si chiude in Carolina del Sud la trasferta nordamericana del circuito femminile con il tradizionale evento su terra verde in programma a Charleston. Iscritta anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, sperando abbia recuperato dall’infortunio muscolare delle ultime settimane. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Charleston.
ENTRY LIST WTA CHARLESTON 2026
5 Jessica Pegula USA
6 Amanda Anisimova USA
11 Ekaterina Alexandrova RUS
12 Belinda Bencic SUI
15 Madison Keys USA
18 Iva Jovic USA
20 Diana Shnaider RUS
21 Elise Mertens BEL
22 Anna Kalinskaya RUS
25 Emma Navarro USA
26 Jelena Ostapenko LAT
27 Leylah Fernandez CAN
29 Maya Joint AUS
30 Xinyu Wang CHN
31 Cristina Bucșa ESP
34 Maria Sakkari GRE
36 Magdalena Fręch POL
39 Janice Tjen INA
40 Sara Bejlek CZE
42 Elisabetta Cocciaretto ITA
43 Hailey Baptiste USA
45 Sofia Kenin USA
48 Peyton Stearns USA
49 Magda Linette POL
51 McCartney Kessler USA
52 Dayana Yastremska UKR
58 Varvara Gracheva FRA
60 Daria Kasatkina AUS
62 Shuai Zhang CHN
65 Solana Sierra ARG
66 Anna Bondár HUN
67 Beatriz Haddad Maia BRA
68 Caty McNally USA
70 Eva Lys GER
73 Oleksandra Oliynykova UKR
76 Yulia Putintseva KAZ
82 Ashlyn Krueger USA