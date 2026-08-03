Masters 1000 Montreal 2026: Berettini perde il primo set, poi l’interruzione per pioggia

Non c’è pace per la partita di primo turno del Masters 1000 di Montreal 2026 tra Matteo Berrettini e Mariano Navone. Il match originariamente previsto per la serata italiana di domenica 2 agosto è prima slittata alle 17:00 di lunedì, poi alle 19:00. Quando è cominciata è stata subito interrotta nel primo gioco dell’incontro, per poi riprendere dopo 2 ore e 22 minuti di pausa. Navone si è quindi aggiudicato il primo set in rimonta con 4 giochi consecutivi dal 2-3 Berrettini. Il meteo è tornato a metterci lo zampino sul punteggio di 1-0 30-30 per Berrettini nel secondo parziale. Dopo un’iniziale attesa in campo, i giocatori sono stati mandati negli spogliatoi portando alla seconda interruzione per pioggia di Berrettini – Navone.

AGGIORNAMENTO 00:05 – Riprende Berrettini – Navone.

AGGIORNAMENTO 23:37 – Ha smesso di piovere, ricomincia la procedura per asciugare i campi. Il gioco potrebbe riprendere, salvo nuovi scrosci, entro 30-45 minuti.

AGGIORNAMENTO 23:06 – Non si gioca prima delle 23:30.