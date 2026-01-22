Australian Open 2026: Swiatek vola al terzo turno e firma un nuovo record

Danielle Collins forse farebbe bene a dare un’occhiata alle statistiche prima di avventurarsi in pronostici alquanto azzardati. La (ex?) tennista statunitense, che ha annunciato una pausa dal tennis ed è attualmente impegnata in televisione con Tennis Channel, aveva infatti pronosticato una prematura sconfitta di Iga Swiatek all’Australian Open 2026.

Ebbene la giocatrice polacca non solo ha battuto in due set Yue Yuan e Marie Bouzkova, ma ha anche stabilito un nuovo primato. Come riportato da Opta, è infatti diventata la prima giocatrice dell’era Open a raggiungere il terzo turno dei primi 24 tornei dello Slam di un singolo decennio. Su 28 Major disputati in carriera, soltanto in tre occasioni è uscita di scena prima del terzo turno: tutte nel 2019.