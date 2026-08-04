Masters 1000 Montreal 2026, Berrettini si arrende a Navone all’esordio

È già finita la corsa di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal 2026. Il tennista romano, che avrebbe dovuto esordire domenica, si è arreso a Mariano Navone al termine di un match costellato da rinvii e interruzioni per pioggia che ha visto alla fine l’argentino avere la meglio con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-3. Sarà dunque Navone l’avversario al secondo turno della testa di serie numero 14 del tabellone Valentin Vacherot.

Il match si apre subito con tre occasioni in risposta per Berrettini, che però non va a segno. Dopo appena un game arriva la prima interruzione per pioggia e al rientro in campo il romano piazza il break allungando sul 3-2 e servizio sfruttando la quinta palla break, grazie ad un dritto di Navone che si spegne abbondantemente lungo. Da quel momento però, l’argentino cambia totalmente passo infilando due break e quattro giochi consecutivi per ribaltare il set sul 6-3. Parziale che vede Berrettini in difficoltà con appena il 56% di punti vinti con la prima palla in campo. Dopo un altro stop nel corso del secondo game del secondo set Berrettini riesce a pareggiare il conto al tie-break, ma il terzo parziale premia Navone che porta fino in fondo il break del secondo game per chiudere la partita.