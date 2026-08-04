Masters 1000 Montreal 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 4 agosto con Cobolli in campo

È stato pubblicato il programma di martedì 4 agosto, terza giornata del Masters 1000 di Montreal che vedrà protagonista Flavio Cobolli contro Yannick Hanfmann. Dopo i rinvii nella giornata di lunedì a causa della pioggia, in campo per i colori azzurri anche Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci oltre a Luciano Darderi, testa di serie numero 19 del tabellone.
PROGRAMMA COMPLETO
CENTER COURT
Ore 17:00 – (Q) Damm vs (Q) Tsitsipas
a seguire – Svajda vs Shapovalov
a seguire – Atmane vs (WC) Draper
Non prima delle 01:00 – (15) Tiafoe vs Cilic
a seguire – (19) Darderi vs (WC) Diallo
ROGERS COURT
Ore 17:00 – Hurkacz vs (Q) Giron
a seguire – Merida vs (WC) Draxl
a seguire – Shang vs (10) Rublev
Non prima delle 00:00 – Duckworth vs (3) de Minaur
a seguire – (6) Cobolli vs Hanfmann
COURT 5
Ore 17:00 – (Q) Chan vs Tirante
a seguire – (Q) Popyrin vs Burruchaga
a seguire – Sonego vs Griekspoor
a seguire – (8) Lehecka vs Kopriva
Non prima delle 00:00 – (28) Nakashima vs Altmaier
COURT 9
Ore 17:00 – (Q) Walton vs Brooksby
a seguire – Carreno Busta vs Royer
a seguire – Mpetshi Perricard vs van de Zandschulp
a seguire – Munar vs (27) Blockx
COURT 2
Ore 17:00 – Baez vs Bellucci
a seguire – (Q) Fearnley vs Mannarino
a seguire – Cerundolo vs Medjedovic
a seguire – (Q) Mochizuki vs Marozsan