Entry List Wta Praga 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Praga 2026, in programma dal 20 al 26 luglio sul cemento all’aperto. La padrona di casa Marie Bouzkova guida una folta pattuglia di tenniste che proveranno a conquistare il trofeo davanti ai propri tifosi. Barbora Krejcikova, ma anche la giovane Bejlek saranno tra le favorite. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 250 di Praga.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA PRAGA 2026
1 MARIE BOUZKOVÁ (CZE) 22
2 ELISE MERTENS (BEL) 26
3 BARBORA KREJČÍKOVÁ (CZE) 37
4 MARIA SAKKARI (GRE) 39
5 SARA BEJLEK (CZE) 45
6 NIKOLA BARTŮŇKOVÁ (CZE) 46
7 DIANE PARRY (FRA) 47
8 JESSICA BOUZAS MANEIRO (ESP) 48
9 MAYA JOINT (AUS) 53
10 MAGDA LINETTE (POL) 58
11 ANTONIA RUŽIĆ (CRO) 60
12 TEREZA VALENTOVÁ (CZE) 61
13 EVA LYS (GER) 77
14 DARIA SNIGUR (UKR) 78
15 ALYCIA PARKS (USA) 80
16 LILLI TAGGER (AUT) 83
17 MARIA TIMOFEEVA (UZB) 92
18 ALINA KORNEEVA 94
19 LANLANA TARARUDEE (THA) 95
20 ELLA SEIDEL (GER) 97
21 AJLA TOMLJANOVIC (AUS) 98