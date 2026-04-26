Entry List Atp 500 Amburgo 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Amburgo 2026, in programma dal 17 al 23 maggio sui campi in terra rossa. Un torneo storico nel calendario Atp, ma certamente non posizionato in una settimana strategica, a pochi giorni dal Roland Garros. Dovrebbe, però, tornare Holger Rune dopo i mesi di stop causati dalla lesione del tendine d’achille. Iscritti anche Musetti, Cobolli e Darderi. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Amburgo.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 AMBURGO 2026
GER 3 Zverev, Alexander
CAN 5 Auger-Aliassime, Felix
USA 6 Shelton, Ben
ITA 9 Musetti, Lorenzo
ITA 13 Cobolli, Flavio
CZE 14 Lehecka, Jiri
— 16 Khachanov, Karen
MON 17 Vacherot, Valentin
USA 18 Paul, Tommy
USA 19 Tiafoe, Frances
ARG 20 Cerundolo, Francisco
ITA 22 Darderi, Luciano
ESP 24 Davidovich Fokina, Alejandro
CZE 27 Mensik, Jakub
GBR 28 Draper, Jack
ARG 29 Etcheverry, Tomas Martin
FRA 30 Moutet, Corentin
BRA 31 Fonseca, Joao
USA 32 Nakashima, Brandon
FRA 34 Humbert, Ugo
CAN 35 Shapovalov, Denis
DEN 39 Rune, Holger
ALTERNATES
USA 40 Korda, Sebastian
CZE 41 Machac, Tomas
ESP 42 Jodar, Rafael
BEL 44 Bergs, Zizou
FRA 47 Atmane, Terence
USA 48 Quinn, Ethan
GER 55 Altmaier, Daniel
ARG 57 Ugo Carabelli, Camilo
ARG 59 Burruchaga, Roman Andres
GER 60 Hanfmann, Yannick