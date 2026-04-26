Entry List

Entry List Wta Strasburgo 2026: partecipanti ed italiane presenti

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Elisabetta Cocciaretto in Billie Jean King Cup 2026
Elisabetta Cocciaretto - Foto Domenico Cippitelli/IPA Sport

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Strasburgo 2026, in programma dal 17 al 23 maggio sulla terra rossa all’aperto. Classico appuntamento pre-Roland Garros con poche top players, ma comunque ben frequentato a pochi giorni dallo Slam francese. Ottimo livello, con Elisabetta Cocciaretto ultima ammessa. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Strasburgo.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST WTA STRASBURGO 2026

  • — 14 Alexandrova, Ekaterina
  • USA 16 Jovic, Iva
  • USA 17 Keys, Madison
  • DEN 18 Tauson, Clara
  • — 20 Samsonova, Liudmila
  • UKR 23 Kostyuk, Marta
  • CZE 24 Bouzkova, Marie
  • CAN 25 Fernandez, Leylah
  • USA 28 Navarro, Emma
  • AUS 29 Joint, Maya
  • ESP 30 Bucsa, Cristina
  • CHN 31 Wang, Xinyu
  • USA 32 Baptiste, Hailey
  • ROU 33 Cristian, Jaqueline
  • USA 34 Li, Ann
  • CZE 35 Bejlek, Sara
  • GRE 37 Sakkari, Maria
  • POL 38 Frech, Magdalena
  • ITA 41 Cocciaretto, Elisabetta
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