Masters 1000 Madrid 2026: Sinner in allenamento per preparare la sfida con Moller

Ultimi dettagli da mettere a punto per Jannik Sinner in vista del match di terzo turno. L’azzurro, nella giornata di domenica 26 aprile, ha scelto Nicolai Budkov Kjaer per svolgere una sessione di allenamento sul campo 8 insieme. Una sessione di un’ora dalle 12.00 alle 13.00, utile per rifinire il lavoro: classico warm-up completo, con colpi da fondo, qualche soluzione a rete e diverse variazioni al servizio.
Sinner si prepara così alla sfida sul Manolo Santana Stadium, dove affronterà Elmer Moller non prima delle ore 16.00. Il danese, proveniente dalle qualificazioni, ha superato Federico Cina al primo turno e Gabriel Diallo al secondo. Per l’azzurro si tratta di un nuovo banco di prova dopo l’esordio non semplice contro Benjamin Bonzi, superato in tre set.