Entry List Atp Stoccarda 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di Stoccarda 2026, in programma dall’8 al 14 giugno sull’erba. Niente più di terra rossa almeno per nove mesi per il circuito Atp, che prima di virare sul cemento, si concede un mese di prati. Niente Inghilterra, per il momento. In questa prima settimana si gioca in Olanda e Germania. Qui, a Stoccarda, in passato Matteo Berrettini è stato in grado di dominare. La speranza è che possa ritrovare il suo gioco anche in quest’occasione. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Stoccarda.
TUTTE LE ENTRY LIST
QUI IL CALENDARIO ATP
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
QUI IL CALENDARIO WTA
ENTRY LIST ATP 250 STOCCARDA 2026
Zverev,Alexander GER 3
Shelton,Ben USA 6
Fritz,Taylor USA 7
Bublik,Alexander KAZ 11
Cobolli,Flavio ITA 12
Lehecka,Jiri CZE 13
Vacherot,Valentin MON 16
Paul,Tommy USA 18
Tien,Learner USA 21
Tiafoe,Frances USA 22
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 23
Etcheverry,Tomas Martin ARG 26
Mensik,Jakub CZE 28
Moutet,Corentin FRA 30
Nakashima,Brandon USA 32
Machac,Tomas CZE 41
Michelsen,Alex USA 42
Engel,Justin GER NG 185
ALTERNATES
1 Korda,Sebastian (1) USA 43
2 Quinn,Ethan (1) USA 48
3 Marozsan,Fabian (1) HUN 49
4 Draper,Jack (1) GBR 50
5 Fucsovics,Marton (1) HUN 57
6 Mpetshi Perricard,Giovanni (1) FRA 58
7 Hanfmann,Yannick (1) GER 59
PR 8 Zhang,Zhizhen (2) CHN 60
9 Buse,Ignacio (2) PER 62
10 Brooksby,Jenson (2) USA 63