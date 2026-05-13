Entry List Atp Stoccarda 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 25o di Stoccarda 2026, in programma dall’8 al 14 giugno sull’erba. Niente più di terra rossa almeno per nove mesi per il circuito Atp, che prima di virare sul cemento, si concede un mese di prati. Niente Inghilterra, per il momento. In questa prima settimana si gioca in Olanda e Germania. Qui, a Stoccarda, in passato Matteo Berrettini è stato in grado di dominare. La speranza è che possa ritrovare il suo gioco anche in quest’occasione. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Stoccarda.

ENTRY LIST ATP 250 STOCCARDA 2026

Zverev,Alexander GER 3

Shelton,Ben USA 6

Fritz,Taylor USA 7

Bublik,Alexander KAZ 11

Cobolli,Flavio ITA 12

Lehecka,Jiri CZE 13

Vacherot,Valentin MON 16

Paul,Tommy USA 18

Tien,Learner USA 21

Tiafoe,Frances USA 22

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 23

Etcheverry,Tomas Martin ARG 26

Mensik,Jakub CZE 28

Moutet,Corentin FRA 30

Nakashima,Brandon USA 32

Machac,Tomas CZE 41

Michelsen,Alex USA 42

Engel,Justin GER NG 185

ALTERNATES

1 Korda,Sebastian (1) USA 43

2 Quinn,Ethan (1) USA 48

3 Marozsan,Fabian (1) HUN 49

4 Draper,Jack (1) GBR 50

5 Fucsovics,Marton (1) HUN 57

6 Mpetshi Perricard,Giovanni (1) FRA 58

7 Hanfmann,Yannick (1) GER 59

PR 8 Zhang,Zhizhen (2) CHN 60

9 Buse,Ignacio (2) PER 62

10 Brooksby,Jenson (2) USA 63