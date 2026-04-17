Entry List femminile Roland Garros 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo femminile del Roland Garros 2026, in programma dal 18 maggio al 7 giugno a Parigi. Secondo Slam della stagione e ci si sposta ovviamente in Francia per un torneo che quest’anno si prospetta veramente interessante e non con una chiara favorita. Iga Swiatek ha dominato tante volte nella capitale francese, ma i primi mesi del 2026 di certo non sono stati facili per l’ex numero uno mondiale. Coco Gauff è la campionessa in carica. In tabellone Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del Roland Garros donne.
ENTRY LIST ROLAND GARROS DONNE
- — 1 Sabalenka, Aryna
- KAZ 2 Rybakina, Elena
- USA 3 Gauff, Coco
- POL 4 Swiatek, Iga
- USA 5 Pegula, Jessica
- USA 6 Anisimova, Amanda
- UKR 7 Svitolina, Elina
- ITA 8 Paolini, Jasmine
- — 9 Andreeva, Mirra
- CAN 10 Mboko, Victoria
- SUI 11 Bencic, Belinda
- CZE 12 Muchova, Karolina
- — 13 Alexandrova, Ekaterina
- CZE 14 Noskova, Linda
- JPN 15 Osaka, Naomi
- USA 16 Jovic, Iva
- USA 17 Keys, Madison
- DEN 18 Tauson, Clara
- — 19 Shnaider, Diana
- BEL 20 Mertens, Elise
- — 21 Samsonova, Liudmila
- LAT 22 Ostapenko, Jelena
- — 23 Kalinskaya, Anna
- CZE 24 Bouzkova, Marie
- CAN 25 Fernandez, Leylah
- ROU 26 Cirstea, Sorana
- USA 27 Navarro, Emma
- UKR 28 Kostyuk, Marta
- GBR 29 Raducanu, Emma
- AUS 30 Joint, Maya
- ESP 31 Bucsa, Cristina
- CHN 32 Wang, Xinyu
- ROU 33 Cristian, Jaqueline
- CZE 34 Bejlek, Sara
- USA 35 Baptiste, Hailey
- USA 36 Li, Ann
- CHN 37 Zheng, Qinwen
- GRE 38 Sakkari, Maria
- POL 39 Frech, Magdalena
- INA 40 Tjen, Janice
- ITA 41 Cocciaretto, Elisabetta
- CZE 42 Siniakova, Katerina
- USA 43 Stearns, Peyton
- FRA 44 Boisson, Lois
- PHI 45 Eala, Alexandra
- CZE 46 Vondrousova, Marketa
- ESP 47 Bouzas Maneiro, Jessica
- USA 48 Kessler, Mccartney
- UKR 49 Yastremska, Dayana
- CZE 50 Valentova, Tereza
- GER 51 Siegemund, Laura
- CZE 52 Krejcikova, Barbora
- UKR 53 Starodubtseva, Yuliia
- AUT 54 Potapova, Anastasia
- GBR 55 Kartal, Sonay
- POL 56 Linette, Magda
- AUS 57 Gibson, Talia
- CRO 58 Ruzic, Antonia
- FRA 60 Jacquemot, Elsa
- ROU 61 Ruse, Elena-Gabriela
- — 62 Kudermetova, Veronika
- GER 63 Maria, Tatjana
- GBR 64 Boulter, Katie
- HUN 65 Bondar, Anna
- CHN 66 Zhang, Shuai
- CRO 67 Vekic, Donna
- USA 68 Kenin, Sofia
- BRA 69 Haddad Maia, Beatriz
- UKR 70 Oliynykova, Oleksandra
- USA 71 McNally, Caty
- AUS 72 Kasatkina, Daria
- HUN 73 Udvardy, Panna
- UZB 74 Rakhimova, Kamilla
- — 75 Selekhmeteva, Oksana
- — 76 Zakharova, Anastasia
- KAZ 77 Putintseva, Yulia
- GER 78 Lys, Eva
- TUR 79 Sonmez, Zeynep
- CRO 80 Marcinko, Petra
- SUI 81 Golubic, Viktorija
- AUS 82 Birrell, Kimberly
- COL 83 Osorio, Camila
- MEX 84 Zarazua, Renata
- AUS 85 Tomljanovic, Ajla
- ESP 85* Sorribes Tormo, Sara SR
- JPN 86 Uchijima, Moyuka
- GER 87 Seidel, Ella
- COL 88 Arango, Emiliana
- USA 89 Volynets, Katie
- SUI 89* Teichmann, Jil SR
- ARG 90 Sierra, Solana
- — 91 Blinkova, Anna
- SUI 92 Waltert, Simona
- HUN 93 Galfi, Dalma
- USA 94 Townsend, Taylor
- USA 95 Parks, Alycia
- MNE 95* Kovinic, Danka SR
- CZE 96 Bartunkova, Nikola
- UKR 96* Kalinina, Anhelina SR
- AUT 97 Tagger, Lilli
- BEL 98 Vandewinkel, Hanne
- AUT 99 Grabher, Julia
- FRA 100 Parry, Diane
- UKR 101 Snigur, Daria
ALTERNATES
1 GER 102 Korpatsch, Tamara
2 GBR 103 Jones, Francesca
3 SLO 104 Erjavec, Veronika
4 EGY 105 Sherif, Mayar
5 ESP 106 Badosa, Paula