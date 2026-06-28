Entry List Atp Challenger 2026 – Week 28: Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 28 (13-19 luglio 2026). Settimana molto ricca di eventi, con ben tre appuntamenti del circuito maggiore ai quali si aggiungono cinque challenger sparsi tra Europa e Nord America. In Italia si gioca ancora sul rosso a Cordenons, ma sono tanti i tornei sul veloce per chi vuole iniziare a preparare gli Us Open: sia in Nord America, tra Canada e Usa, ma anche in Spagna a Pozoblanco. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la ventisettesima settimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 28 (13-19 LUGLIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 CORDENONS
PR Moreno De Alboran,Nicolas USA 185
Cadenasso,Gianluca ITA 192
Mayot,Harold FRA 201
Giustino,Lorenzo ITA 228
Alcala Gurri,Max ESP 234
Justo,Guido Ivan ARG 238
Napolitano,Stefano ITA 241
Roncadelli,Franco URU 243
Barrena,Alex ARG 247
Ribecai,Michele ITA 259
Agamenone,Franco ITA 265
Guillen Meza,Alvaro ECU 267
Nedic,Andrej BIH 277
Feldbausch,Kilian SUI 279
Torres,Juan Bautista ARG 281
PR Rehberg,Max Hans GER 281
Nagal,Sumit IND 285
Cretu,Cezar ROU 287
Dietrich,Dylan SUI CO 1
Vasami,Jacopo ITA JR 5
Balshaw,Felix FRA NG 320
ALTERNATES
1 Mrva,Maxim (1) CZE 290
2 Seyboth Wild,Thiago (2) BRA 292
3 Galan,Daniel Elahi (5) COL 294
4 Romano,Filippo (2) ITA 301
5 Montes-De La Torre,Inaki (2) ESP 312
6 Forejtek,Jonas (2) CZE 314
7 Balshaw,Felix (2) FRA 320
8 Michalski,Daniel (5) POL 321
9 Vasami,Jacopo (1) ITA 335
10 Kicker,Nicolas (1) ARG 340
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN
Barrios Vera,Tomas CHI 135
Onclin,Gauthier BEL 183
Jorda Sanchis,David ESP 186
Bailly,Gilles Arnaud BEL 208
Gentzsch,Tom GER 217
Coppejans,Kimmer BEL 222
Houkes,Max NED 231
Squire,Henri GER 235
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 236
Den Ouden,Guy NED 242
Boscardin Dias,Pedro BRA 244
Clarke,Jay GBR 245
Gadamauri,Buvaysar BEL 253
Barton,Hynek CZE 254
Rincon,Daniel ESP 256
Dedura,Diego GER 262
Jianu,Filip Cristian ROU 269
Engel,Justin GER 272
Schoenhaus,Max GER JR 1
Santamarta Roig,Andres ESP JR 10
Brunclik,Petr CZE NG 337
ALTERNATES
1 Bar Biryukov,Petr (1) 275
2 Mrva,Maxim (2) CZE 290
3 Seyboth Wild,Thiago (1) BRA 292
4 Galan,Daniel Elahi (4) COL 294
5 Romano,Filippo (1) ITA 301
6 Montes-De La Torre,Inaki (1) ESP 312
7 Forejtek,Jonas (1) CZE 314
8 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 316
9 Michalski,Daniel (4) POL 321
10 Geerts,Michael (5) BEL 336
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 LINCOLN
Walton,Adam AUS 92
Spizzirri,Eliot USA 96
Bu,Yunchaokete CHN 107
Wong,Coleman HKG 108
Fearnley,Jacob GBR 152
Echargui,Moez TUN 155
Lajal,Mark EST 167
Bertola,Remy SUI 187
Smith,Colton USA 188
Tomic,Bernard AUS 189
McCabe,James AUS 207
Noguchi,Rio JPN 214
Blanch,Darwin USA 225
Ilagan,Andre USA 258
Broom,Charles GBR 274
Hussey,Giles GBR 293
Monday,Johannus GBR 295
Soto,Matias CHI 300
Gorzny,Sebastian USA CO 2
Svajda,Trevor USA CO 4
Kennedy,Jack USA NG 414
ALTERNATES
1 Martinez,Alex (1) ESP 317
2 Shick,Braden (2) USA 330
3 Zink,Tyler (2) USA 333
4 Pacheco Mendez,Rodrigo (2) MEX 341
5 Wu,Tung-Lin (1) TPE 346
6 Matsuoka,Hayato (2) JPN 347
7 Krueger,Mitchell (1) USA 350
8 Milavsky,Daniel (2) USA 355
9 Castelnuovo,Luca (2) SUI 360
10 Johns,Garrett (2) USA 378
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 GRANBY
Vukic,Aleksandar AUS 103
Gea,Arthur FRA 132
Holmgren,August DEN 141
Samuel,Toby GBR 142
Schoolkate,Tristan AUS 147
Sakamoto,Rei JPN 148
Draxl,Liam CAN 158
Zhang,Zhizhen CHN 162
Glinka,Daniil EST 171
Galarneau,Alexis CAN 184
Mmoh,Michael USA 194
Chidekh,Clement FRA 205
Broady,Liam GBR 210
Uchida,Kaichi JPN 255
Sun,Fajing CHN 261
Watanuki,Yosuke JPN 288
Cassone,Murphy USA 291
Martin,Andres USA 315
Bicknell,Blaise JAM 318
Sekulic,Philip AUS 324
Friend,Jay JPN CO 3
ALTERNATES
1 Mayo,Aidan (1) USA 329
2 Shick,Braden (1) USA 330
3 Zink,Tyler (1) USA 333
4 Pacheco Mendez,Rodrigo (1) MEX 341
5 Matsuoka,Hayato (1) JPN 347
6 Krueger,Mitchell (2) USA 350
7 Milavsky,Daniel (1) USA 355
8 Shimizu,Yuta (1) JPN 357
9 Castelnuovo,Luca (1) SUI 360
10 Johns,Garrett (1) USA 378
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO
Harris,Billy GBR 140
Rodesch,Chris LUX 179
Ficovich,Juan Pablo ARG 198
Pavlovic,Luka FRA 218
Gill,Felix GBR 220
Grenier,Hugo FRA 224
Crawford,Oliver GBR 232
Added,Dan FRA 237
Zhou,Yi CHN 239
Gray,Alastair GBR 268
Bertrand,Robin FRA 284
La Serna,Juan Manuel ARG 298
Shelbayh,Abdullah JOR 299
Ghibaudo,Antoine FRA 303
Stewart,Hamish GBR 305
Santillan,Akira JPN 310
Coulibaly,Eliakim CIV 313
Zhukayev,Beibit KAZ 319
Inchauspe,Paul FRA CO 5
Ivanov,Ivan BUL JR 7
Tobon,Miguel COL NG 449
ALTERNATES
1 Kozlov,Stefan (4) USA 322
2 Pereira,Tiago (1) POR 328
3 Alkaya,Mert (1) TUR 332
4 Geerts,Michael (4) BEL 336
PR 5 Alvarez Varona,Nicolas (4) ESP 338
6 Martineau,Matteo (2) FRA 339
7 Erel,Yanki (1) TUR 342
8 Castelnuovo,Luca (3) SUI 360
9 Topo,Marko (5) GER 364
10 Gengel,Marek (1) CZE 372